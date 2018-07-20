СБУ почала перевірку "ДніпроАзоту" у зв'язку із зупинкою виробництва хлору

СБУ перевіряє дії адміністрації заводу і обґрунтованість подорожчання хлору

Служба безпеки України почала перевірку дій посадових осіб ПАТ "ДніпроАазот", які призвели до нестачі хлору для знезараження питної води. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що СБУ почала перевірку дій посадових осіб "ДніпроАзоту", які призвели до дефіциту рідкого хлору - реагенту, необхідного для знезараження питної води.

За даними СБУ, 15 червня адміністрація компанії в порушення договірних зобов'язань і без попереднього повідомлення призупинила виробництво та відвантаження рідкого хлору водопостачальним підприємствам. Це створює загрозу масових отруєнь та поширення епідемій.

У той же час СБУ перевіряє обґрунтованість підвищення в кілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача.

Нагадаємо, раніше "Київводоканал" заявив про загрозу зриву поставок питної води в Україні. В середині червня "ДніпроАзот" попередив про зупинку виробництва хлору, у результаті чого на водопровідно-каналізаційних підприємствах виникла складна ситуація із знезараженням питної води.