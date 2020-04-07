СБУ и МВД отреагировали на отказ мэра Запорожья остановить общественный транспорт, - Зеленский 

Отказ властей Запорожья от выполнения рекомендаций Кабинета министров по остановке общественного транспорта получил реакцию со стороны Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что все населенные пункты должны обязательно выполнять все принятые правительством ограничения для борьбы с коронавирусом.

“Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей безопасности. Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию СБУ и МВД. Я хочу подчеркнуть для председателей всех украинских городов и сел на обязательном выполнении всех ограничений, связанных с противодействием коронавирусу”, - сообщил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что мэр Запорожья Владимир Буряк отказался прислушиваться к рекомендациям Кабмина о прекращении движения общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина. Свое решение он объяснил тем, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и горожанам, которые не могут работать дистанционно, необходимо добираться на работу.

Напомним, с 6 апреля в Украине начали действовать новые ужесточенные карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, запрещено находиться без маски в общественных местах и не иметь при себе документов, подтверждающих личность.