СБУ і МВС відреагували на відмову мера Запоріжжя зупинити громадський транспорт, - Зеленський

Відмова влади Запоріжжя від виконання рекомендацій Кабінету міністрів з зупинці громадського транспорту отримав реакцію з боку Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що всі населені пункти мають обов'язково виконувати всі прийняті урядом обмеження для боротьби з коронавірусом.

“Всі обмеження є лише тимчасовими незручностями, вони важливі і потрібні для вашої безпеки. Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію СБУ і МВС. Я хочу підкреслити для голів всіх українських міст і сіл на обов'язковому виконанні всіх обмежень, пов'язаних з протидією коронавирусу", - повідомив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що мер Запоріжжя Володимир Буряк відмовився прислухатися до рекомендацій Кабміну про припинення руху громадського транспорту з 6 квітня в рамках посиленого карантину. Своє рішення він пояснив тим, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і городянам, які не можуть працювати дистанційно, необхідно добиратися на роботу.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні почали діяти нові жорсткі карантинні заходи для запобігання поширення коронавіруса. Зокрема, заборонено перебувати без маски у громадських місцях і не мати при собі документів, що підтверджують особу.