СБУ, МВД и ГПУ передали в ЦИК документы по Клюеву

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее Парубий потребовал от СБУ и Госпогранслужбы сведения по Клюеву

Служба безопасности Украины (СБУ), Министерство внутренних дел (МВД) и Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о пребывании Андрея Клюева и Анатолия Шария в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По поводу решения ЦИК, компетентные органы давали просто отписки. И фактически ЦИК проиграло это дело. Как отписывали определенные службы: "У нас нет информации, этот ли человек находился в Украине". Я запросил с формулировкой, что "Есть публичная информация, что Клюев пересекал границу Украины в такой-то день. Есть ли у вас информация, что он возвращался в течение 5 лет в Украину". Я должен отдать должное. В течение дня эти документы были представлены ГПУ, СБУ и МВД. Все эти документы в Центризбиркоме. Я могу сказать, что с минуты на минуту ЦИК рассмотрит этот вопрос. Глубоко убежден, что будет принято решение об отмене регистрации и Шария, и "Партии Шария", и Андрея Клюева. Реванш не пройдет", - в эфире 5 канала заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По его словам, ранее правоохранительные органы предоставляли ЦИК лишь "отписки" о факте не пребывания Шария и Клюева в Украине за 5 лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Андрей Парубий подал запрос в правоохранительные органы в отношении экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, который был зарегистрирован кандидатом на выборы в Раду.