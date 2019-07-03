СБУ, МВС та ГПУ передали в ЦВК документи по Клюєву

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше Парубій вимагає від СБУ і Держприкордонслужби відомості по Клюєву

Служба безпеки України (СБУ), Міністерство внутрішніх справ (МВС) і Генеральна прокуратура України (ГПУ) передали в Центральну виборчу комісію (ЦВК) документи про перебування Андрія Клюєва та Анатолія Шарія в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

В СБУ повідомили, що Клюєв виїхав з України в 2014 році. Колишній глава АП Віктора Януковича знаходиться в розшуку в Україні, місце перебування його в іншій країні невстановленої. Крім того, місцем його реєстрації зазначено село Шульгино, яке знаходиться в РФ. Таким чином, зазначили в СБУ, Клюєв з 2014 року не перебував на території України, офіційні пункти пропуску в країні не перетинав.

"З приводу рішення ЦВК, компетентні органи давали просто відписки. І фактично ЦВК програла цю справу. Як відписували певні служби: "У нас немає інформації, чи цей чоловік перебував в Україні". Я запросив з формулюванням, що "Є публічна інформація, що Клюєв перетинав кордон України в такий-то день. Чи є у вас інформація, що він повертався протягом 5 років в Україну". Я повинен віддати належне. Протягом дня ці документи були представлені ГПУ, СБУ і МВС. Всі ці документи в Центрвиборчкомі. Я можу сказати, що з хвилини на хвилину ЦВК розгляне це питання. Глибоко переконаний, що буде прийнято рішення про скасування реєстрації та Шарія, і "Партії Шарія", і Андрія Клюєва. Реванш не пройде", - в ефірі 5 каналу заявив голова Верховної ради Андрій Парубій.

За його словами, раніше правоохоронні органи надавали ЦВК лише "відписки" про факт перебування Шарія та Клюєва в Україні за 5 років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Андрій Парубій подав запит в правоохоронні органи стосовно екс-глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва, який був зареєстрований кандидатом на вибори в Раду.