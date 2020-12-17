СБУ у Львові викрила конвертаційний центр з обігом у 20 млрд гривень

Фото: вилучена готівка (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України у Львові блокувала діяльність конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, організували конвертаційний центр двоє бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях України.

Ділки забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне "прикриття" безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також "допомагали" замовникам з відмиванням доходів.

Правоохоронці під час проведення понад 30 одночасних обшуків виявили печатки фірм з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн гривень. Також вилучено фінансово-господарську документацію і чорнову бухгалтерію.

Фото: вилучена готівка (ssu.gov.ua)

Наразі триває досудове розслідування. Злочинцям загрожує ув'язнення на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, на початку грудня в Житомирській області викрили міжрегіональний конвертаційний центр. За допомогою нього в тінь вивели майже 200 млн гривень.