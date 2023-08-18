СБУ во Львовской области разоблачила двух военных на вымогательстве
Во Львовской области разоблачили двух военнослужащих на вымогательстве средств от демобилизованного бойца Вооруженных сил Украины. Их задержали во время передачи второго "транша".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении двум военнослужащим по факту вымогательства", - пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, подозреваемые требовали средства от демобилизованного бойца ВСУ. В частности они осуществляли морально-психологическое давление и совершили над ним физическое насилие.
"Задокументировано два эпизода вымогательства средств, которые они отобрали у жителя Львовской области, сначала 21 тысячи грн, а впоследствии - еще 56 тысяч грн. Задержали подозреваемых во время получения второй части средств", - добавляет пресс-служба.
Сейчас задержанным избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В частности устанавливается причастность к содеянному других лиц.
Фото: СБУ во Львовской области разоблачила двух военных на вымогательстве (ssu.gov.ua)
Как пишет СБУ, задержанными оказались двое бывших уголовников, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу. После зачисления в состав одной из воинских частей региона, задержанные самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.
"Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за решение "спора", - добавляет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственное бюро расследований разоблачило заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесской области, заставлявшего подчиненных строить ему частный дом.
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