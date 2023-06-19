СБУ ліквідувала наркобанду в Дніпрі, яку "кришували" правоохоронці
Служба безпеки ліквідувала в Дніпрі наркоугруповання, яке діяло "під дахом" місцевих правоохоронців. Банда щомісяця отримувала більше ніж 1,5 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Викрити наркоугруповання СБУ вдалося спільно з ДБР та Нацполіцією.
За даними слідства, діяльність угруповання координували 4 посадовці одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області.
Злочинне угруповання налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону.
Крім цього, зловмисники облаштували "стаціонарний пункт" зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу "спробувати" придбаний "товар".
Таким чином організатори наркобізнесу щомісяця одержували більш як 1,5 млн грн прибутку.
Силовикам вдалося затримати 9 учасників злочинної організації включно зі згаданими правоохоронцями.
У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів виявлено понад 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів.
Фото: СБУ ліквідувала наркобанду в Дніпрі, яку "кришували" правоохоронці (ssu.gov.ua)
Наразі затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями ККУ:
- ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),
- ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),
- ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Дніпрі СБУ ліквідувала потужну нарколабораторію, яка щомісячно виготовляла "товар" на 5 млн гривень, її "кришував" місцевий правоохоронець.
Також ми писали, що в столиці викрили велике наркоугрупування, яке організував екс-поліцейський. Злочинна група діяла у Києві та області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.