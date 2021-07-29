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СБУ ликвидировала в Украине международную банду, сбывавшую контрабандный кокаин

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила международную банду, которая сбывала контрабандный кокаин и экстази по всей территории страны. Наркодилеров задержали с поличным во время сбыта очередной партии наркотиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, ежемесячная прибыль международной банды наркодилеров превышала 3 млн гривен. В ходе обысков у лидера и двух участников группировки у них было изъято:

  • почти 2 тысячи таблеток экстази;
  • примерно 0,5 кг кокаина;
  • марки ЛСД;
  • более 1 кг каннабиса.

"Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 2,5 млн гривен", - уточнили в СБУ.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что группировка наладила транснациональный канал незаконной переправки кокаина, экстази и психотропных ЛСД на территорию Украины. Полученный "товар" реализовывался через собственную разветвленную сеть банды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ ликвидировала сеть сбыта контрабандных наркотиков (ssu.gov.ua)

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