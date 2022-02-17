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"Вакцинировали" три тысячи украинцев. В двух областях раскрыли схемы подделки прививок

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Украина, Четверг 17 февраля 2022 19:11
"Вакцинировали" три тысячи украинцев. В двух областях раскрыли схемы подделки прививок Фото: СБУ ликвидировала новые схемы подделки COVID-сертификатов (ssu.gov.ua)
Автор: RBC.UA

Служба безопасности Украины ликвидировала две новые схемы "вакцинации". За время "работы" злоумышленники получили более 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

СБУ сообщает о ликвидации новых коррупционных схем, связанных с фальсификацией международных сертификатов о вакцинации в Ровном и Черкассах.

В Черкассах семейные врачи одной из поликлиник больше года вносили в электронную систему охраны здоровья "eHealth" фейковые записи о вакцинации граждан, без проведения самой вакцинации. "Клиентов" злоумышленники находили среди посетителей медучреждения, у которых были определенные опасения касающиеся вакцинации. По данным следствия такой "бизнес" принес злоумышленникам около 2,5 млн гривен.

В Ровном схему подделки сертификатов о вакцинации организовал врач одного из амбулаторий. Каждый день от 5 до 10 человек получали сертификаты без проведения вакцинации. Для поиска клиентов врач привлек своего знакомого, который работал на железной дороге, что позволяло организовывать бесперебойный поток "клиентов". Эта схема приносила злоумышленникам около 500 тыс. гривен ежемесячно.

В данные момент следствие продолжается, для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Напомним, что в Украине за неделю открыли 126 уголовных дел о подделке COVID-документов.

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Служба безопасности Украины коррупция Коронавирус Вакцинация
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