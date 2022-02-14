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В Украине за неделю открыли 126 уголовных дел из-за подделок COVID-документов

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 12:12
В Украине за неделю открыли 126 уголовных дел из-за подделок COVID-документов Фото: За прошлую неделю было открыто более сотни уголовных дел из-за подделок COVID-документов
Автор: РБК-Украина

Правоохранители за прошлую неделю открыли 126 уголовных дел из-за подделок COVID-документации. Кроме того, полицейские направили в суд 45 обвинительных актов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.

"Так, с 7 по 13 февраля следователи полиции начали 126 уголовных производств по фактам подделки и использования COVID-документов. 40 лицам сообщили о подозрении в совершении правонарушения. В суд направлено 45 обвинительных актов", - отметили в полиции.

Правоохранители уточнили, что чаще всего украинцы подделывают сертификаты о вакцинации и тесты на коронавирус.

Также в полиции напомнили, что за фальсификацию документов грозит уголовная ответственность.

В Украине за неделю открыли 126 уголовных дел из-за подделок COVID-документов

Как рассказывало РБК-Украина ранее, в Кировоградской области СБУ разоблачила двух семейных врачей, которые продавали COVID-сертификаты.

Также оперативники ликвидировали масштабную схему подделки COVID-документов в Черновицкой области.

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