В Украине за неделю открыли 126 уголовных дел из-за подделок COVID-документов

Правоохранители за прошлую неделю открыли 126 уголовных дел из-за подделок COVID-документации. Кроме того, полицейские направили в суд 45 обвинительных актов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции .

"Так, с 7 по 13 февраля следователи полиции начали 126 уголовных производств по фактам подделки и использования COVID-документов. 40 лицам сообщили о подозрении в совершении правонарушения. В суд направлено 45 обвинительных актов", - отметили в полиции.

Правоохранители уточнили, что чаще всего украинцы подделывают сертификаты о вакцинации и тесты на коронавирус.

Также в полиции напомнили, что за фальсификацию документов грозит уголовная ответственность.