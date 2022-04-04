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СБУ ликвидировала в Киеве группу информаторов РФ и два центра рассылки деструктивных смс

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Киев, Понедельник 04 апреля 2022 16:54
СБУ ликвидировала в Киеве группу информаторов РФ и два центра рассылки деструктивных смс Фото: СБУ разоблачила в Киеве группу информаторов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности в Киеве ликвидировала группу информаторов, а также два центра рассылки деструктивных смс. Злоумышленники сотрудничали с оккупантами и спецслужбами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Центр" вражеской агентуры в Киеве создал житель столицы, который был завербован боевиками "ЛДНР". Шпионы собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и теробороны в Киевской области.

Также СБУ разоблачила два подпольных телекоммуникационных центра. Они разослали почти 3 тысячи деструктивных сообщений украинским военным и представителям местной власти.

Кроме того, в Киеве задержали работника одной из городских больниц. Он агитировал персонал поддерживать агрессора. Оказалось, что коллаборанту пообещали должность в оккупационной администрации.

Напомним, что в Украине с начала войны задержали 99 коллаборантов. Они находятся под стражей.

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