СБУ ліквідувала у Києві групу інформаторів РФ та два центри розсилки деструктивних смс
Служба безпеки у Києві ліквідувала групу інформаторів, а також два центри розсилки деструктивних смс. Зловмисники співпрацювали з окупантами та спецслужбами Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Центр" ворожої агентури у Києві створив мешканець столиці, який був завербований бойовиками "ЛДНР". Шпигуни збирали дані про переміщення військової техніки ЗСУ та тероборони у Київській області.
Також СБУ викрила два підпільні телекомунікаційні центри. Вони розіслали майже 3 тисячі деструктивних повідомлень українським військовим і представникам місцевої влади.
Крім того, у Києві затримали працівника однієї з міських лікарень. Він агітував персонал підтримувати агресора. Виявилося, що колаборанту пообіцяли посаду в окупаційній адміністрації.
Нагадаємо, що в Україні з початку війни затримали 99 колаборантів. Вони знаходяться під вартою.
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