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СБУ ликвидировала агентурную сеть, которую координировал советник Аксенова

Новина українською →
Украина, Пятница 17 июня 2022 14:12
СБУ ликвидировала агентурную сеть, которую координировал советник Аксенова Фото: СБУ обезвредила российскую агентурную сеть (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские правоохранители ликвидировали крупную российскую агентурную сеть. Одним из координаторов был советник так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В ходе спецоперации были задержаны 19 российских агентов в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях.

Шпионы корректировали ракетные обстрелы, собирали данные о позициях украинских защитников и информацию о местах содержания российских пленных.

Также агентура узнавала данные украинских партизан, которые подпольно противодействуют российским военным на временно оккупированных территориях юга.

СБУ выяснила, что группой руководил агент ФСБ России, который находился в Херсонской области. Полученные данные он передавал представителям российских спецслужб, среди которых советник "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве заблокировали IТ-компанию, сотрудничавшую с оккупантами на Донбассе.

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