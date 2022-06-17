ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ ліквідувала агентурну мережу, яку координував радник Аксьонова

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 червня 2022 14:12
СБУ ліквідувала агентурну мережу, яку координував радник Аксьонова Фото: СБУ знешкодила російську агентурну мережу (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські правоохоронці ліквідували велику російську агентурну мережу. Одним з координаторів був радник так званого "голови" Криму Сергія Аксьонова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У ході спецоперації були затримані 19 російських агентів у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях.

Шпигуни коригували ракетні обстріли, збирали дані про позиції українських захисників та інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Також агентура дізнавалася дані українських партизанів, які підпільно протидіють російським військовим на тимчасово окупованих територіях півдня.

СБУ з'ясувала, що групою керував агент ФСБ Росії, який перебував у Херсонській області. Одержані дані він передавав представникам російських спецслужб, серед яких радник "очільника" Криму Сергія Аксьонова.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві заблокували ІТ-компанію, що співпрацювала з окупантами на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Сергій Аксьонов
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска