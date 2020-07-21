ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт

Вторник 21 июля 2020 18:59
СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт
Фото: место происшествия (konkurent.ua)
Автор: Лера Полищук

Заложников удерживают уже восьмой час

Служба безопасности Украины квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт. СБУ начала уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, на месте происшествия работают сотрудники Антитеррористического центра при СБУ.

"Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - заявил он.

Отметим, сегодня утром в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами. У террориста с собой взрывчатка и оружие.

Напомним, ранее Арсен Аваков сообщил, что, со слов террориста, заложники находятся в нормальном состоянии, а правоохранители уже установили с ним контакт.

Кроме того, стали известны подробности о луцком террористе Максиме Кривоше; по данным полиции, у него несколько судимостей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Служба безопасности УкраиныЛуцкзаложникиТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь