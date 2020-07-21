СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт

Фото: место происшествия (konkurent.ua)

Заложников удерживают уже восьмой час

Служба безопасности Украины квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт. СБУ начала уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, на месте происшествия работают сотрудники Антитеррористического центра при СБУ.

"Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - заявил он.

Отметим, сегодня утром в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами. У террориста с собой взрывчатка и оружие.

Напомним, ранее Арсен Аваков сообщил, что, со слов террориста, заложники находятся в нормальном состоянии, а правоохранители уже установили с ним контакт.

Кроме того, стали известны подробности о луцком террористе Максиме Кривоше; по данным полиции, у него несколько судимостей.