СБУ в Киеве задержала на взятке подполковника полиции

Служба безопасности Украины разоблачила в систематических взятках заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что подполковник полиции организовал механизм вымогания денег от граждан. Так, за различные суммы чиновник способствовал выдаче разрешительных документов на приобретение, ношение и хранение оружия вне установленного законом порядке. Кроме того, полицейский привлек своего знакомого в качестве посредника. Ежедневная "прибыль" чиновника полиции составила почти 2 тыс. долларов.

Правоохранители задержали заместителя руководителя отдела Нацполиции и посредника в служебном кабинете чиновника во время получения очередной взятки в размере 1 тыс. долларов.

В рамках открытого уголовного дела по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.

Фото: задержание (twitter.com/ServiceSsu/)

Напомним, ранее сотрудники ГБР задержали депутата Киевского областного совета за получение взятки в размере 5 тыс. долларов.

Добавим, в Киеве прокуратура совместно задержала на вымогательстве и получении взятки бывшего и действующего должностных лиц КГГА. Злоумышленников задержали "на горячем" во время получения последнего транша неправомерной выгоды в размере 300 долларов.