СБУ ініціювала арешт майна перереєстрованого в "ЛНР" підприємства на 500 млн гривень
Служба безпеки України ініціювала арешт майна одного із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у "ЛНР". Вартість майна становить 500 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах "ЛНР". Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні", - пише пресслужба СБУ.
СБУ запобігло виведенню коштів. Після накладання арешту, кошти були передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ встановила та назвала імена колаборантів, які допомогли росіянам вивезти 650 тисяч тонн зерна.
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