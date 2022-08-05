СБУ ініціювала арешт майна перереєстрованого в "ЛНР" підприємства на 500 млн гривень

Служба безпеки України ініціювала арешт майна одного із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у "ЛНР". Вартість майна становить 500 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах "ЛНР". Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні", - пише пресслужба СБУ.

СБУ запобігло виведенню коштів. Після накладання арешту, кошти були передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).