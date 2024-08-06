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СБУ ідентифікувала воєнного злочинця РФ, причетного до катувань у Київській області

Вівторок 06 серпня 2024 16:11
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СБУ ідентифікувала воєнного злочинця РФ, причетного до катувань у Київській області Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який брав участь у катуваннях цивільного населення під час окупації частини території Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Ним виявився Олександр Тамрян, 24-річний військовослужбовець 14-ї окремої бригади спецназу головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

На початку повномасштабного вторгнення Тамрян брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району. Під час окупації він був залучений до проведення так званих "зачисток", спрямованих на виявлення учасників руху опору.

У березні 2022 року Тамрян разом з іншими російськими військовими проводив обшуки в домівках місцевих жителів. Під час одного з таких рейдів він увірвався на подвір'я 50-річного чоловіка, збив його з ніг прикладом автомата, а потім разом із чотирма співучасниками жорстоко побив потерпілого ногами та прикладами.

Тамрян намагався змусити чоловіка зізнатися у співпраці з Силами оборони України, але безуспішно. Після цього загарбники залишили потерпілого стікати кров’ю у дворі, а Тамрян пригрозив, що повернеться і вб'є його. Потерпілому вдалося сховатися і уникнути подальшої фізичної розправи.

У результаті побиття чоловік отримав численні травми: зламані ребра, розбита голова, пошкоджена грудна клітка, поперек і ноги.

Слідчі СБУ заочно повідомили Тамряну про підозру за ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності.

СБУ ідентифікувала воєнного злочинця РФ, причетного до катувань у Київській області

Суди проти зрадників України

Нещодавно до суду було скеровано обвинувальний акт проти заступника командира Росгвардії, який катував цивільних під час окупації Гостомеля в Київській області у березні 2022 року.

Також судитимуть заочно колишнього мера Балаклії Харківської області Івана Столбового, який перейшов на бік загарбників і після деокупації міста втік до Росії. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Служба безпеки України Російська Федерація Київська область
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