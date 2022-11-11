СБУ ідентифікувала російського генерала, який координує ДРГ на Донбасі

Служба безпеки встановила особу генерала російського "Спецназу". Він координує ворожі ДРГ на східному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними силовиків, йдеться про одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ.

Фото: російський генерал, який координує ДРГ на Донбасі (ssu.gov.ua)

Так, перебуваючи у складі окупаційного угруповання, він організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку.

"Під його керівництвом ворожі ДРГ намагаються прориватися через лінію фронту для проведення диверсій проти українських військ та об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зловмисником є "герой Росії", генерал-майор ЗС РФ із позивним "Сторож", який ще у 2014 році був відправлений до складу "ДНР".

"Там він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил антитерористичної операції. Для цього використовував свої спеціальні навички та досвід бойових дій на північному Кавказі", - зазначили в СБУ.

Вказано,що саме цей "Сторож" командував ворожими ДРГ під час захоплення Слов’янська угрупованням "Стрєлкова" і їхніми подальшими діями проти українських військ.

При цьому на початку повномасштабної війни він за вказівкою Кремля організував організувати діяльність ДРГ, до яких увійшли підрозділи ВДВ РФ та учасники терористичних угруповань "ДНР".

СБУ вже оголосила зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) ККУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ назвала імена російських інженерів, які наводять ракети на Україну.

