СБУ идентифицировала российского генерала, координирующего ДРГ на Донбассе
Служба безопасности установила личность генерала российского "Спецназа". Он координирует вражеские ДРГ на восточном фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным силовиков, речь идет об одном из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ.
Фото: российский генерал, координирующий ДРГ на Донбассе (ssu.gov.ua)
Так, находясь в составе оккупационной группировки, он организует подготовку и координирует деятельность российских диверсионно-разведывательных групп на Донецком направлении.
"Под его руководством вражеские ДРГ пытаются прорываться через линию фронта для проведения диверсий против украинских войск и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленником является "герой России", генерал-майор ВС РФ с позывным "Сторож", который еще в 2014 году был отправлен в состав "ДНР".
"Там он занимался формированием и боевой подготовкой групп российского спецназа для проведения разведывательно-подрывной деятельности против сил антитеррористической операции. Для этого использовал свои специальные навыки и опыт боевых действий на северном Кавказе", - отметили в СБУ.
Указано, что именно этот "Сторож" командовал вражескими ДРГ во время захвата Славянска группировкой "Стрелкова" и их дальнейшими действиями против украинских войск.
При этом в начале полномасштабной войны он по указанию Кремля организовал организовать деятельность ДРГ, в которые вошли подразделения ВДС РФ и участники террористических группировок "ДНР".
СБУ уже объявила злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) УКУ.
Напомним, недавно СБУ назвала имена российских инженеров, которые наводят ракеты в Украину.
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