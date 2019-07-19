СБУ: группа компаний "Мотор Сич" 2 года финансировала "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что должностные лица обособленного подразделения группы - "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "ДНР".

"В результате сделки в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей", - говорится в сообщении.

Так, сотрудники СБУ задокументировали, что за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" уплатил в бюджет "ДНР" более 32 млн российских рублей. Завод также осуществлял передачу на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого "Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

"Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины", - проинформировали в спецслужбе.

Так, сейчас идет досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Напомним, в начале июля сообщалось, что Антимонопольный комитет расследует дело о получении компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские Острова) и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над производителем авиационных двигателей ПАО "Мотор Сич".

Как писало РБК-Украина, в апреле 2018 года сотрудники СБУ провели обыски на ПАО "Мотор Сич". Так, ведомство подозревает экс-регионала, почетного президента машиностроительного завода "Мотор Сич", народного депутата Ввячеслава Богуслаева (депутатская группа "Воля народа") в незаконной продаже 56% акций предприятия китайской компании Skyrizon.