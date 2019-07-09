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АМКУ открыл дело по продаже "Мотор Сичи"

Новости » Экономика    09.07.2019 - 16:55
АМКУ открыл дело по продаже "Мотор Сичи"
Фото: Мотор Сич (wartime.org.ua)

Расследуется дело 2016 года

Антимонопольный комитет расследует дело о получении компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские Острова) и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над производителем авиационных двигателей ПАО "Мотор Сич". Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В частности, АМКУ интересуют обстоятельства приобретения компанией Skyrizon акций компаний Granum Corporation (Панама), Likatron Enterprises Limited (Кипр) и Reckoner Investment Holdings Limited (Кипр).

"Эти концентрации являются этапами многоступенчатой сделки, направленной на обретение компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2018 года сотрудники СБУ провели обыски на ПАО "Мотор Сич". Служба безопасности Украины подозревает экс-регионала, почетного президента машиностроительного завода "Мотор Сич", народного депутата Ввячеслава Богуслаева (депутатская группа "Воля народа") в незаконной продаже 56% акций предприятия китайской компании Skyrizon.

По данным Минэкономразвития, "Мотор Сич" является исполнителем государственного оборонного заказа по ремонту и модернизации авиационной техники, а также имеет важное значение для экономики и обороноспособности Украины. В Министерстве обороны утверждают, что это предприятие принимает активное участие в разработке, ремонте, модернизации и восстановления авиационной техники ВСУ.

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