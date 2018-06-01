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Интервью

В СБУ и ГПУ пояснили дипломатам G7 причины инсценировки убийства Бабченко

НовостиОбщество    01.06.2018 - 18:34
Фото: встреча глав СБУ и ГПУ с представителями G7 (gp.gov.ua)
Фото: встреча глав СБУ и ГПУ с представителями G7 (gp.gov.ua)

Руководители СБУ и ГПУ рассказали, что таким образом удалось получить сведения о других потенциальных жертвах

В Службе безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуре (ГПУ) пояснили дипломатам "Большой семерки" (G7) причины инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"1 июня 2018 года состоялась встреча генерального прокурора Украины Юрия Луценко с руководителями дипломатических представительств стран-представителей "Большой семерки", стран ЕС, Норвегии, Австралии, Европейского союза и Совета Европы по проведенной 29 мая 2018 года успешной спецоперации правоохранительных органов Украины по предупреждению убийства журналиста Аркадия Бабченко. Участие в мероприятии принял председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак", - говорится в сообщении.

Во время встречи обсуждались ключевые аспекты проводимой работы и те цели, которые ставились при принятии решения о проведении контроля над совершением преступления в форме имитации обстановки преступления.

Кроме того, было акцентировано внимание международного сообщества на том, что именно выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства.

Напомним, сегодня состоялась встреча председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко с послами "Большой семерки".

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Юрий Луценко, ГПУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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