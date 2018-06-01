Грицак и Луценко встретились с послами G7

Деталей встречи с послами Большой семерки не разглашают

Состоялась председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко с послами Большой семерки. Встреча сторон состоялась в пятницу 1 июня, передает "112 Украина".

Отмечается, что встреча длилась в течение двух часов и проходила в помещении Генеральной прокуратуры Украины.

Также известно, что Луценко и Грицак не дают комментариев относительно встречи. Не разглашают деталей встречи и сами послы. Только один из дипломатов оговорился, что предварительно было договорено пока не говорить деталей журналистам.

Напомним, накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что 1 июня руководители ГПУ и СБУ планируют встретиться с представителями стран Большой семерки для того, чтобы объяснить ситуацию со спецоперацией в отношении заказного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Добавим, 31 мая Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Бабченко.