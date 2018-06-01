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В СБУ і ГПУ пояснили дипломатам G7 причини інсценування вбивства Бабченка

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 18:34
Фото: зустріч глав СБУ і ГПУ з представниками G7 (gp.gov.ua)
Фото: зустріч глав СБУ і ГПУ з представниками G7 (gp.gov.ua)

Керівники СБУ і ГПУ розповіли, що таким чином вдалося отримати відомості щодо інших потенційних жертв

В Службі безпеки України (СБУ) та Генеральній прокуратурі (ГПУ) пояснили дипломатам "Великої сімки" (G7) причини інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченко. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"1 червня 2018 року відбулася зустріч Генерального прокурора України Юрія Луценка з керівниками дипломатичних представництв країн-представників «Великої сімки», країн ЄС, Норвегії, Австралії, Європейського Союзу та Ради Європи щодо проведеної 29 травня 2018 року успішної спецоперації правоохоронних органів України із попередження вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Участь у заході взяв Голова Служби безпеки України Василь Грицак", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі обговорювались ключові аспекти проведеної роботи та ті цілі, які ставилися при прийнятті рішення про проведення контролю за вчиненням злочину у формі імітації обстановки злочину.

Крім того, було акцентовано увагу міжнародного співтовариства на те, що саме обрана стратегія дозволила не тільки не допустити загибелі журналіста, але й отримати відомості щодо можливих потенційних жертв, проти яких ймовірно готувалися терористичні акти і вбивства.

Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч голови Служби безпеки України Василя Грицака та генерального прокурора Юрія Луценка з послами "Великої сімки".

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Теги публікації: Служба безпеки України, Юрій Луценко, ГПУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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