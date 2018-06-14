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СБУ не должна заниматься расследованием экономических преступлений, - Мингарелли

НовостиПолитика    14.06.2018 - 11:29
Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)
Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)

Мингарелли отметил, что СБУ должна заниматься защитой гостайны, контрразведывательной деятельностью и противодействием терроризму

Служба безопасности Украины (СБУ) не должна заниматься расследованием экономических преступлений. Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

"По нашему мнению (представительства ЕС, - ред.), СБУ должна сосредоточиться на трех и только трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму", - заявил Мингарелли.

Кроме того, он отметил, что СБУ должна прекратить расследование экономических преступлений.

"СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции. Особенно, что касается борьбы с экономической преступностью. СБУ не должна участвовать в этом направления", - добавил он.

Напомним, ранее Мингарелли заявлял, что полномочия Государственного бюро расследований (ГБР), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) должны быть четко разграничены.

ГБР должно начать расследование дел как можно скорее, - посол ЕС Маас призвал ЕС к жесткой реакции на пересечение США "красных линий"
Теги публикации: Евросоюз, Служба безопасности Украины, Мингарелли  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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