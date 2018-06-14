Полномочия ГБР, СБУ и НАБУ должны быть четко разграничены, - Мингарелли

Распределение правоохранительных органов важно для прогресса в секторе верховенства права

Полномочия Государственного бюро расследований (ГБР), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) должны быть четко разграничены. Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент "РБК-Украина".

"За последние 3-4 года в Украине был создан целый ряд силовых ведомств. Поэтому очень важно видеть четкое разграничение полномочий между этими ведомствами - ГБР, СБУ и НАБУ", - заявил Мингарелли.

Он подчеркнул, что распределение ответственности правоохранительных органов важно для прогресса в секторе верховенства права в Украине.

"Для ЕС очень большая честь быть в центре усилий по распределению ответственности и разграничению полномочий правоохранительных органов. Мы убеждены, что без прогресса в секторе верховенства права будет очень тяжело добиваться прогресса в других направлениях политической и экономической жизни Украины. Поэтому работа в секторе верховенства права является критически важной целью нашего присутствия в Украине", - добавил он.

Напомним, ранее Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом является моделью для модернизации Украины, поэтому ее выполнение должно прекратить быть вторичной политикой.