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Полномочия ГБР, СБУ и НАБУ должны быть четко разграничены, - Мингарелли

НовостиПолитика    14.06.2018 - 11:15
Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)
Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)

Распределение правоохранительных органов важно для прогресса в секторе верховенства права

Полномочия Государственного бюро расследований (ГБР), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) должны быть четко разграничены. Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент "РБК-Украина".

"За последние 3-4 года в Украине был создан целый ряд силовых ведомств. Поэтому очень важно видеть четкое разграничение полномочий между этими ведомствами - ГБР, СБУ и НАБУ", - заявил Мингарелли.

Он подчеркнул, что распределение ответственности правоохранительных органов важно для прогресса в секторе верховенства права в Украине.

"Для ЕС очень большая честь быть в центре усилий по распределению ответственности и разграничению полномочий правоохранительных органов. Мы убеждены, что без прогресса в секторе верховенства права будет очень тяжело добиваться прогресса в других направлениях политической и экономической жизни Украины. Поэтому работа в секторе верховенства права является критически важной целью нашего присутствия в Украине", - добавил он.

Напомним, ранее Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом является моделью для модернизации Украины, поэтому ее выполнение должно прекратить быть вторичной политикой.

ГБР должно начать расследование дел как можно скорее, - посол ЕС
Теги публикации: Служба безопасности Украины, НАБУ, Мингарелли  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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