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СБУ не має займатися розслідуванням економічних злочинів, - Мінгареллі

НовиниПолітика    14.06.2018 - 11:29
Фото: Х'юґ Мінґареллі (РБК-Україна)
Фото: Х'юґ Мінґареллі (РБК-Україна)

Мінгареллі зазначив, що СБУ має займатися захистом держтаємниці, контррозвідувальною діяльністю і протидією тероризму

Служба безпеки України (СБУ) не має займатися розслідуванням економічних злочинів. Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

"На нашу думку (представництва ЄС, - ред.), СБУ має зосередитись на трьох і тільки трьох основних видах діяльності: захист державної таємниці, контррозвідувальна діяльність і протидія тероризму", - заявив Мінгареллі.

Крім того, він зазначив, що СБУ має припинити розслідування економічних злочинів.

"СБУ має припинити здійснювати будь-які інші правоохоронні завдання чи функції. Особливо, що стосується боротьби з економічною злочинністю. СБУ не має брати участь цього напряму", - додав він.

Нагадаємо, раніше Мінгареллі заявляв, що повноваження Державного бюро розслідувань (ДБР), Служби безпеки України (СБУ) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) мають бути чітко розмежовані. 

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Теги публікації: Евросоюз, Служба безпеки України, Мингарелли  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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