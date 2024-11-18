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СБУ у Дніпропетровській області знешкодила банду рекетирів під керівництвом місцевого депутата

Фото: СБУ у Дніпропетровській області знешкодила банду рекетирів під керівництвом місцевого депутата (t.me/SBUkr)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України спільно з прокуратурою нейтралізувала організовану групу, яка тримала в страху мешканців Дніпропетровської області. Лідером угруповання виявився депутат однієї з місцевих рад, якого затримали у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, зловмисники вимагали гроші у підприємців, а в разі відмови - викрадали їх, катували та погрожували вбивством. Одним із потерпілих став військовий ЗСУ, який захищає Україну на передовій. Злочинці намагалися "вибити" з нього 2,5 мільйона доларів.

Інцидент стався, коли військовий прямував до місця базування свого підрозділу. Група на трьох автомобілях зупинила його автомобіль, викрала потерпілого прямо посеред дороги та вивезла в лісопосадку. Там протягом години його били та погрожували розправою. Пізніше чоловіка ув’язнили в підготовленому приміщенні, вимагаючи гроші та переоформлення бізнесу.

Лідера групи затримали співробітники СБУ під час чергових погроз військовому. У ході обшуків у злочинців вилучили вогнепальну зброю та готівку, ймовірно отриману незаконним шляхом.

Лідеру угруповання вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання з погрозою насильства, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 146 (викрадення людини). Йому та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників банди.

 

Фото: СБУ у Дніпропетровській області знешкодила банду рекетирів під керівництвом місцевого депутата (t.me/SBUkr)

Раніше СБУ нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу ГРУ, яка здійснювала теракти та шпигувала за українськими військовими.

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Служба безпеки УкраїниДніпропетровська область