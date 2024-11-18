По данным следствия, злоумышленники требовали деньги у предпринимателей, а в случае отказа - похищали их, пытали и угрожали убийством. Одним из пострадавших стал военный ВСУ, который защищает Украину на передовой. Преступники пытались "выбить" из него 2,5 миллиона долларов.

Инцидент произошел, когда военный направлялся к месту базирования своего подразделения. Группа на трех автомобилях остановила его автомобиль, похитила потерпевшего прямо посреди дороги и вывезла в лесопосадку. Там в течение часа его били и угрожали расправой. Позже мужчину заключили в подготовленном помещении, требуя деньги и переоформление бизнеса.

Лидера группы задержали сотрудники СБУ во время очередных угроз военному. В ходе обысков у преступников изъяли огнестрельное оружие и наличные, вероятно полученные незаконным путем.

Лидеру группировки уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство с угрозой насилия, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 146 (похищение человека). Ему и его сообщникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех участников банды.

Фото: СБУ в Днепропетровской области обезвредила банду рэкетиров под руководством местного депутата (t.me/SBUkr)