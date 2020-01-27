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СБУ в Дніпрі викрила приватних детективів на прослуховуванні смартфонів

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 11:39
СБУ в Дніпрі викрила приватних детективів на прослуховуванні смартфонів
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Спостереження за людьми оцінювалося в 3000 тисячі доларів

Служба безпеки України (СБУ) в Дніпрі викрила незаконну діяльність представників приватної детективної фірми, які незаконно прослуховували смартфони людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановили в СБУ, зловмисники надавали "послуги" зі сканування електронного листування в месенджерах, а також здійснювали збір інформації з обмеженим доступом щодо фізичних і юридичних осіб.

Приватні детективи встановлювали на смартфони користувачів спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає здійснювати збір інформації.

Спостереження за кожним "клієнтом" було оцінено в 3 тисячі доларів.

"Під час проведення обшуків в офісах зловмисників і місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили носії інформації з деталізованими даними телефонних з'єднань абонентів стільникового зв'язку, відомостями, що містять банківську таємницю, персональні дані об'єктів "спостереження", які підлягають захисту", - йдеться в повідомленні

Зараз встановлюються працівники банківських установ та правоохоронних органів, які сприяли незаконному отриманню додаткових даних "клієнтів", а також замовників цих послуг.

Силовики відкрили кримінальну справу за ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ знешкодила понад 480 кібератак на державні органи та інфраструктуру. Також СБУ за рік припинила більше тисячі веб-ресурсів, які використовували в злочинних цілях.

Також РБК-Україна писало, що співробітники кіберполіції викрили 35-річного харківського підприємця, який продавав бази даних митниці на тематичних хакерських форумах.

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