Из Украины снова пытались вывезти агрегаты ЗРК "Оса"

Фото: СБУ предотвратила вывоз (ssu.gov.ua)

Работники одного из предприятий хотели вывезти за границу части зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ". В таможенных документах они указали ложную информацию о назначении товара.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

Контрразведчики СБУ поймали сотрудников одного из украинских предприятий, которые пытались экспортировать в одну из стран Средней Азии составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ". Они необходимы для разведки целей, их показа, сопровождения и наблюдения.

Зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя. Также с его помощью защищают стратегические объекты на земле от нападений авиации или беспилотников.

Чтобы скрыть военное назначение деталей комплекса, работники предприятия предоставили таможне документы с ложными сведениями о наименованиях товара и его назначении. Также у нарушителей не было никаких разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины.

Материалы по делу будут переданы органу досудебного расследования для решения вопроса об открытии производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ноябре правоохранители предупредили вывоз из Украины деталей зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М". Их хотели вывезти в одну из стран Западной Азии.

РБК-Украина писало, что Министерство обороны Украины планирует заказать у государственного завода "Арсенал" две партии модернизированных самоходных зенитных установок "Шилка". Первый контракт с заводом планируют подписать до конца 2020 года.