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Минобороны планирует заказать две партии зенитных установок "Шилка"

Киев, Вторник 24 ноября 2020 19:01
Минобороны планирует заказать две партии зенитных установок "Шилка"
Фото: зенитная установка "Шилка" (flickr.com / Helgoland01)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны Украины планирует заказать у государственного завода "Арсенал" две партии модернизированных самоходных зенитных установок "Шилка". Первый контракт с заводом планируют подписать до конца 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сейчас контракт находится на стадии заключения. В то же время Минобороны и завод "Арсенал" рассматривают возможность покупки определенного количества "Шилок" в рамках государственного заказа на 2021 год.

"С целью комплектования зенитных подразделений Вооруженных сил Украины модернизированной ЗСУ-23-4М-А1, выполнение этого мероприятия включено в государственный оборонный заказ на 2020 год", - отметили в Минобороны.

Сколько именно единиц техники получит украинская армия, в оборонном ведомстве не уточняют.

Напомним, Минобороны планирует купить 48 турецких ударных беспилотников Bayraktar. Планируется, что собирать турецкие комплексы будут на территории Украины.

Кроме того, Украина договорилась с Британией о совместном создании ракетного катера.

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