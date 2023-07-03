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СБУ в Черкасах затримала агента Росії. Він хотів підірвати залізницю з технікою для ЗСУ

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Черкас допомагав росіянам, передавав їм інформацію про місця дислокації української ППО. Також він планував підірвати залізницю з технікою для ЗСУ, однак його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець Черкас, який раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину. Фігурант підтримував комунікацію з окупантами через анонімний чат, де закріплював фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та робив позначки на електронних картах.

Що саме планував зробити поплічник РФ

Чоловік планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки. Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. Також він збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами.

Інформація щодо ППО

Крім того, фігурант "зливав" російським окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні. За передачу розвідданих він отримував від 100 до 200 доларів на декілька власних банківських карток.

Що йому загрожує

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію у Черкаській області. У результаті комплексних заходів його було затримано. При обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також банківські картки, куди надходили гроші з РФ.

Фото: затримання агента Росії (facebook.com/SecurSerUkraine)

Йому про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує покарання до 12 років тюрми.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду. Він допомагав росіянам на початку вторгнення.

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