ua ru
Пн, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ в Черкасах затримала агента Росії. Він хотів підірвати залізницю з технікою для ЗСУ

Новость на русском →
Черкаська область, Понеділок 03 липня 2023 17:21
СБУ в Черкасах затримала агента Росії. Він хотів підірвати залізницю з технікою для ЗСУ Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Черкас допомагав росіянам, передавав їм інформацію про місця дислокації української ППО. Також він планував підірвати залізницю з технікою для ЗСУ, однак його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець Черкас, який раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину. Фігурант підтримував комунікацію з окупантами через анонімний чат, де закріплював фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та робив позначки на електронних картах.

Що саме планував зробити поплічник РФ

Чоловік планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки. Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. Також він збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами.

Інформація щодо ППО

Крім того, фігурант "зливав" російським окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні. За передачу розвідданих він отримував від 100 до 200 доларів на декілька власних банківських карток.

Що йому загрожує

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію у Черкаській області. У результаті комплексних заходів його було затримано. При обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також банківські картки, куди надходили гроші з РФ.

Фото: затримання агента Росії (facebook.com/SecurSerUkraine)

Йому про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує покарання до 12 років тюрми.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду. Він допомагав росіянам на початку вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Черкаси ПВО Черкасская область Війна в Україні
NEWS
Війна не закінчиться, поки Крим перебуває під окупацією, - Зеленський
Війна не закінчиться, поки Крим перебуває під окупацією, - Зеленський
DAILY
Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени