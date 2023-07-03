СБУ в Черкассах задержала агента России. Он хотел подорвать железную дорогу с техникой для ВСУ

Житель Черкасс помогал россиянам, передавал им информацию о местах дислокации украинской ПВО. Также он планировал подорвать железную дорогу с техникой для ВСУ, однако его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

По данным следствия, вражеским соратником является житель Черкасс, который ранее отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. Фигурант поддерживал коммуникацию с оккупантами через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал отметки на электронных картах.

Что именно планировал сделать соратник РФ

Мужчина планировал подорвать железную дорогу во время перемещения военной техники. Для выполнения вражеского задания злоумышленник искал тротил. Также он собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставленной иностранными партнерами.

Информация о ПВО

Кроме того, фигурант "сливал" российским оккупантам локации системы противовоздушной обороны ВСУ в регионе. За передачу разведданных он получал от 100 до 200 долларов на несколько собственных банковских карточек.

Что ему грозит

Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию в Черкасской области. В результате комплексных мероприятий он был задержан. При обыске по месту его жительства обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором, а также банковские карты, куда поступали деньги из РФ.

Фото: задержание агента России (facebook.com/SecurSerUkraine)

Ему о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному лишению свободы за госизмену. Он помогал россиянам в начале вторжения.