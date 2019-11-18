СБУ будет проверять подозрительные сделки о покупке земли, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и разведка будут проверять подозрительные сделки о покупке земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Такое заявление он сделал в ответ на предположение, что жители неподконтрольных украинской власти территорий с украинскими паспортами смогут покупать землю "в интересах России, за деньги России".

"Для этого есть СБУ. Для этого есть Служба внешней разведки. Эта информация есть. Она под грифом, и, действительно, мы эти соглашения будем отменять", - сказал Милованов.

Министр отметил, что к 2017 году российская компания через посредников контролировала 200 тысяч гектаров.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ожидает, что на референдуме украинцы поддержат открытие рынка земли для иностранцев.

Ранее РБК-Украина писало, что законопроект о рынке земли будет иметь новые показатели объема для продажи в одни руки. По словам председателя ВР, главные оговорки, связанные с законопроектом - это вопрос национальной безопасности и продажу земли иностранцам.