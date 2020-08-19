СБУ с британскими спецслужбами разоблачила международную хакерскую группировку

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с британскими спецслужбами блокировали деятельность международной хакерской группировки. В ходе обысков у украинского хакера изъяли 20 терабайт информации с базами данных.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищении персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для их продажи в DarkNet.

Одного из участников группы задержали в Украине. О нем сообщили британские спецслужбы. Он разрабатывал и продавал вредоносные программы для получения доступа к персональным данным.

"С помощью вредоносной программы злоумышленники незаконно завладевали логинами и паролями от интернет-сайтов, электронных почтовых ящиков, данными кредитных карточек и электронных кошельков граждан. В дальнейшем похищенная информация использовалась для создания бот-сетей, осуществления DDoS-атак, похищения денег и персональной информации граждан", - говорится в сообщении.

В ходе обысков у украинского хакера изъяли 20 терабайт информации с базами данных, а также исходные коды разработанного им вируса.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах) Уголовного кодекса Украины.

"Ранее британские службы задержали его сообщника, который уже отбывает тюремное заключение за преступления в сфере кибербезопасности. Продолжается досудебное следствие", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее в Украине произошла утечка персональных данных военнослужащих.

Кроме этого, ранее произошла утечка данных из сервиса Cloudflare, которым пользуются украинские государственные органы для защиты от кибер-атак; СБУ проверила утечку и рассказала, грозит ли она государственной безопасности.