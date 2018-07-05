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Порошенко підписав указ про соцзахист постраждалих від Чорнобильської катастрофи

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 12:28
Фото: ілюстративне фото (president.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (president.gov.ua)

Указ також спрямований на посилення заходів щодо відродження забруднених територій

Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про додаткові заходи щодо відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, на соціальний захист постраждалих, безпечного поводження з радіоактивними відходами". Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Указ підготовлений за результатами наради, що відбулася 26 квітня 2018, в ході робочої поїздки президента на Чорнобильську АЕС.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України повинен створити умови для розвитку і відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, у тому числі в рамках створеного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Уряду доручено законодавчо врегулювати проблемні питання правового режиму територій, які зазнали радіоактивного забруднення, та розглянути доцільність подальшої дії встановлених обмежень і заборон на здійснення видів діяльності на таких територіях, а також забезпечити підтримку розвитку безпосередньо самого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника шляхом визначення особливостей його управління та функціонування

Особливу увагу в документі приділено заходам щодо соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Уряд має вирішити питання щодо підвищення розміру пенсій по інвалідності для осіб з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і пенсій у зв'язку з втратою годувальника з числа ліквідаторів.

Також указ спрямований на вдосконалення державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.

Нагадаємо, французька компанія Engie готова інвестувати 1 млрд євро в сонячну електростанцію у Чорнобильській зоні.

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Теги публікації: Чорнобиль, Президент, наказ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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