СБУ блокувала можливу техногенну катастрофу на Южно-Українській АЕС

Посадовці Южно-Українській АЕС встановили неякісне контрафактне обладнання

Служба безпеки України (СБУ) блокувала використання неякісного обладнання на підприємстві "Южно-Українська АЕС", що могло стати причиною техногенної катастрофи. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що "посадовці підприємства створили умови для виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на Южно-Українській АЕС".

"Слідством задокументувало, що чиновники свідомо закупили контрафактне електрообладнання для систем, важливих для безпеки функціонування атомної електростанції", - повідомили в СБУ.

У ході розслідування оперативники виявили постачання та встановлення силового кабелю електроживлення. Використання такого кабелю не передбаченого чинними нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

"Державна інспекція ядерного регулювання України, ДП "НАЕК "Енергоатом" та керівництво ВП "Южно-Українська АЕС" вживають невідкладних заходів щодо демонтажу та заміни контрафактного обладнання", - повідомляє СБУ.

Правоохоронці встановлюють усі обставини вчинення злочину для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про додаткові заходи щодо відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, на соціальний захист постраждалих, безпечного поводження з радіоактивними відходами".