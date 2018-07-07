Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

СБУ блокувала можливу техногенну катастрофу на Южно-Українській АЕС

НовиниЕнергетика    07.07.2018 - 20:58
Фото: Южно-Українська АЕС (sunpp.mk.ua)
Фото: Южно-Українська АЕС (sunpp.mk.ua)

Посадовці Южно-Українській АЕС встановили неякісне контрафактне обладнання

Служба безпеки України (СБУ) блокувала використання неякісного обладнання на підприємстві "Южно-Українська АЕС", що могло стати причиною техногенної катастрофи. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що "посадовці підприємства створили умови для виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на Южно-Українській АЕС".

"Слідством задокументувало, що чиновники свідомо закупили контрафактне електрообладнання для систем, важливих для безпеки функціонування атомної електростанції", - повідомили в СБУ.

У ході розслідування оперативники виявили постачання та встановлення силового кабелю електроживлення. Використання такого кабелю не передбаченого чинними нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

"Державна інспекція ядерного регулювання України, ДП "НАЕК "Енергоатом" та керівництво ВП "Южно-Українська АЕС" вживають невідкладних заходів щодо демонтажу та заміни контрафактного обладнання", - повідомляє СБУ.

Правоохоронці встановлюють усі обставини вчинення злочину для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про додаткові заходи щодо відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, на соціальний захист постраждалих, безпечного поводження з радіоактивними відходами".

Енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі В Японії планують закрити АЕС "Фукусіма-2"
Теги публікації: Южно-Украинская АЭС, АЭС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся