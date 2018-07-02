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Интервью

СБУ блокировала возмещение 30 млн гривен налогов предприятию, финансирующему террористов "ЛНР"

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 12:52
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Продолжается документирование антигосударственной деятельности должностных лиц субъекта хозяйствования

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали возмещения налогов на почти тридцати миллионов гривен предприятию в Винницкой области, которое финансирует террористическую организацию "ЛНР". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, сообщается, что в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области.

"Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло - "производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганской области. Владельцы завода платили "налоги" в так называемое "Министерство доходов и сборов "ЛНР". Территория предприятия также использовалась российско-террористическими группировками как база по ремонту военной техники и учебный центр боевиков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали, что после регистрации в Винницкой области менеджмент общества начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета Украины 28,8 миллиона гривен, якобы как излишне уплаченные в прошлом НДС и налог на прибыль.

"В дальнейшем средства планировалось вывести к так называемую "ЛНР", в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований. Правоохранители также установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже делал неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на подконтрольной Украине территории Луганской области", - добавили в ведомстве.

По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возвращения временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование антигосударственной деятельности должностных лиц субъекта хозяйствования.

Напомним, на выезде из Мариуполя был задержан гражданин, который считается "прокурором" так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР).

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, финансы, ЛНР, террористы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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