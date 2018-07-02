СБУ блокувала відшкодування податків на 30 млн гривень підприємству, яке фінансує терористів "ЛНР"

Триває документування антидержавної діяльності посадових осіб суб’єкта господарювання

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували відшкодування податків на майже тридцяти мільйонів гривень підприємству у Вінницькій області, яке фінансує терористичну організацію "ЛНР". Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Так, у 2016 році у Вінницькій області перереєструвалось машинобудівне підприємство з Луганської області.

"Жодної діяльності за адресою реєстрації товариство не здійснювало - "виробництво" знаходилось в одному приміщенні з продовольчим магазином. Реальна виробнича діяльність здійснювалося на тимчасово окупованій території Луганської області. Власники заводу сплачували "податки" до так званого "Міністерства доходів і зборів "ЛНР". Територія підприємства також використовувалась російсько-терористичними угрупованнями як база з ремонту військової техніки і навчальний центр бойовиків", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що співробітники СБУ задокументували, що після реєстрації у Вінницькій області менеджмент товариства розпочав судово-претензійну роботу з отримання з державного бюджету України 28,8 мільйона гривень, нібито як надміру сплачені у минулому ПДВ та податок на прибуток.

"У подальшому кошти планувалось вивести до так званої "ЛНР", зокрема для фінансової підтримки незаконних збройних формувань. Правоохоронці також встановили, що у 2015 році менеджмент підприємства вже робив невдалу спробу безпідставного отримання бюджетних коштів на підконтрольній Україні території Луганської області", - додали у відомстві.

За матеріалами СБУ Держказначейство та фіскальні органи заблокували виплату бюджетних коштів підприємству до моменту повернення тимчасово окупованих територій під контроль органів державної влади України.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, триває документування антидержавної діяльності посадових осіб суб’єкта господарювання.

Нагадаємо, на виїзді з Маріуполя затримали громадянина, який вважається "прокурором" так званої "Донецької народної республіки" (ДНР).