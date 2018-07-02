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СБУ блокувала відшкодування податків на 30 млн гривень підприємству, яке фінансує терористів "ЛНР"

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 12:52
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Триває документування антидержавної діяльності посадових осіб суб’єкта господарювання

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували відшкодування податків на майже тридцяти мільйонів гривень підприємству у Вінницькій області, яке фінансує терористичну організацію "ЛНР". Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Так, у 2016 році у Вінницькій області перереєструвалось машинобудівне підприємство з Луганської області.

"Жодної діяльності за адресою реєстрації товариство не здійснювало - "виробництво" знаходилось в одному приміщенні з продовольчим магазином. Реальна виробнича діяльність здійснювалося на тимчасово окупованій території Луганської області. Власники заводу сплачували "податки" до так званого "Міністерства доходів і зборів "ЛНР". Територія підприємства також використовувалась російсько-терористичними угрупованнями як база з ремонту військової техніки і навчальний центр бойовиків", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що співробітники СБУ задокументували, що після реєстрації у Вінницькій області менеджмент товариства розпочав судово-претензійну роботу з отримання з державного бюджету України 28,8 мільйона гривень, нібито як надміру сплачені у минулому ПДВ та податок на прибуток.

"У подальшому кошти планувалось вивести до так званої "ЛНР", зокрема для фінансової підтримки незаконних збройних формувань. Правоохоронці також встановили, що у 2015 році менеджмент підприємства вже робив невдалу спробу безпідставного отримання бюджетних коштів на підконтрольній Україні території Луганської області", - додали у відомстві.

За матеріалами СБУ Держказначейство та фіскальні органи заблокували виплату бюджетних коштів підприємству до моменту повернення тимчасово окупованих територій під контроль органів державної влади України.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, триває документування антидержавної діяльності посадових осіб суб’єкта господарювання.

Нагадаємо, на виїзді з Маріуполя затримали громадянина, який вважається "прокурором" так званої "Донецької народної республіки" (ДНР).

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Теги публікації: Служба безпеки України, фінанси, ЛНР, террористы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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