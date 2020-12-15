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СБУ блокировала поставки старых деталей для железной дороги

Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины в Луганской области разоблачила группу лиц, которые продавали частным железнодорожным предприятиям старые запчасти тормозных систем под видом нового оборудования. Сейчас продолжается досудебное следствие.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, дельцы из города Попасная на собственных промышленных мощностях реставрировали запчасти со старых, списанных вагонов "Укрзализныци". Некачественные комплектующие затем устанавливали на подвижной состав, что создавало угрозу на железнодорожном транспорте.

Правоохранители во время обысков по местам нелегального производства и проживанием фигурантов изъяли оборудование для подделки маркировки предприятий-производителей, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Также обнаружено большое количество контрафактных деталей на почти 1,7 млн гривен.

Фото: контрафактные детали (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к украинской вертолетной техники. Злоумышленники незаконно списывали авиационные узлы и агрегаты.

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