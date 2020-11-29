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СБУ блокировала схему поставок контрафактных запчастей к украинским вертолетам

Украина, Воскресенье 29 ноября 2020 02:08
СБУ блокировала схему поставок контрафактных запчастей к украинским вертолетам
Фото: контрафактные запчасти (СБУ)
Автор: Даша Харченко

Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок контрафактных авиазапчастей и оборудования к украинской вертолетной технике. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Схему организовали должностные лица одного из государственных авиапредприятий на Тернопольщине.

Чтобы прикрыть схему, чиновники фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационного оборудования.

По имеющейся информации, поскольку некоторые элементы оборудования были в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления.

Сотрудники СБУ установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, использующих вертолетную технику для проведения агрохимических работ по всей Украине.

Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия на почти 5 млн гривен.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Изъято незаконно отчужденное с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного обновление оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии в государственной измене. Военнослужащий передал спецслужбам России сведения об оборонной сфере Украины.

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