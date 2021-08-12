СБУ блокировала поставки минудобрений из РФ: руководители компании не платили налоги

Служба безопасности Украины заблокировала нелегальную схему поставки в Украину минудобрений из Российской Федерации. Злоумышленники нанесли ущерб бюджету государства в размере 1,3 млрд гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Согласно данным следствия, организаторы поставляли минеральные удобрения из Российской Федерации в течение четырех лет. Чтобы уклоняться от уплаты налогов, злоумышленники умышленно предоставляли в таможенные органы недостоверные сведения.

"Это позволило им уклоняться от уплаты антидемпинговой пошлины, установленной решением Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономразвития", - добавляет пресс-служба.

В результате трех санкционированных обысков в Киеве, правоохранители изъяли:

наличность в размере 10 млн гривен;

документы и другие доказательства противоправной деятельности;

черновые записи;

электронные носители информации.

Стоит добавить, что противоправные действия участников схемы привели к непоступлению в государственный бюджет более 1,3 млрд грн.

Одним из злоумышленников оказался гражданин Российской Федерации.