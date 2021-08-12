ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ блокувала постачання міндобрив з РФ: керівники компанії не платили податки

Новость на русском →
Київ, Четвер 12 серпня 2021 18:51
СБУ блокувала постачання міндобрив з РФ: керівники компанії не платили податки Фото: СБУ блокувала постачання міндобрив з РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України заблокувала нелегальну схему постачання в Україну міндобрив з Російської Федерації. Зловмисники завдали збитків бюджету держави у розмірі 1,3 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Згідно з даними слідства, організатори схему постачали мінеральні добрива з Російської Федерації протягом чотирьох років. Аби ухилятися від сплати податків, зловмисники умисно надавали до митних органів недостовірні відомості.

"Це дозволило їм ухилятися від сплати антидемпінгового мита, встановленого рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку",- додає пресслужба.

Внаслідок трьох санкціонованих обшуків у Києві, правоохоронці вилучили:

  • готівку у розмірі 10 млн гривень;
  • документи та інші докази протиправної діяльності;
  • чорнові записи;
  • електронні носії інформації.

Варто додати, що протиправні дії учасників схеми призвели до ненадходження до державного бюджету понад 1,3 млрд грн.

Одним зі зловмисників виявився громадянин Російської Федерації.

Фото: СБУ блокувала постачання міндобрив з РФ (gp.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України РНБО Санкції
NEWS
Мінцифри про введення COVID-перепусток в Україні: технічно готові, але рішення за МОЗ
Мінцифри про введення COVID-перепусток в Україні: технічно готові, але рішення за МОЗ
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень