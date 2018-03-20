Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 10 тыс. боеприпасов

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 10 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как отмечается, пиротехники ГСЧС ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов. В частности, за минувшие сутки пиротехники осуществили 20 выездов, во время которых изъяли и уничтожили 284 взрывоопасных предмета.

"В целом, с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 10 379 взрывоопасных предметов, в том числе 107 авиационных бомб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чаще всего, устаревшие снаряды находят граждане на открытых территориях вблизи населенных пунктов или в лесных массивах, а также во время строительных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 14 марта 2018 года пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) изъяли более 9,6 тыс. боеприпасов.