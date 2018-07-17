СБУ блокировала незаконную продажу оружия в Днепропетровской области

Житель Никополя покупал незаконно вывезенное из зоны ООС оружие, реставрировал его и продавал

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала незаконный сбыт оружия в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как сообщается, житель Никополя покупал незаконно вывезенное из зоны боевых действий на Донбассе оружие, реставрировал его и продавал. В ходе обыска правоохранители изъяли у злоумышленника автомат Калашникова и глушитель к нему, охотничье ружье, пистолеты, более 900 патронов и 8 магазинов для оружия.

По указанному факту открыто дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фото: СБУ блокировала незаконный сбыт оружия (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, СБУ пресекла деятельность банды, которая продовала оружие из зоны ООС.