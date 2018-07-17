СБУ блокувала незаконний збут зброї у Дніпропетровській області
Мешканець Нікополя купував незаконно вивезену з зони ООС зброю, реставрував її та продавав
Служба безпеки України (СБУ) блокувала незаконний збут зброї у Дніпропетровській області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Як повідомляється, мешканець Нікополя купував незаконно вивезену з зони бойових дій на Донбасі зброю, реставрував її та продавав. У ході обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника автомат Калашникова та глушник до нього, мисливську рушницю, пістолети, понад 900 патронів та 8 магазинів для зброї.
За вказаним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Фото: СБУ блокувала незаконний збут зброї (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, СБУ припинила діяльність банди, що продовала зброю із зони ООС.